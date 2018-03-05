宜蘭限定「紫鷺」現身築巢 鳥友搶拍

宜蘭限定「紫鷺」現身築巢，艷麗紫色身影鳥友搶拍。（圖由陳蓮珍提供）

2018-03-05 17:18

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭限定「紫鷺」開始築巢了，稀有冬候鳥紫鷺從2012年開始在頭城鎮下埔濕地正式出現繁殖紀錄，在宜蘭「娶妻生子」成為留鳥，今年下埔附近已經有4、5對紫鷺正在築巢，預計4月開始繁殖，目前已有許多賞鳥人士聚集搶拍紫鷺美影，想看紫鷺又不撲空就在宜蘭。

全台目前觀察紫鷺的地區，主要就在宜蘭頭城的下埔，紫鷺是一種大型候鳥，又稱為草鷺，身高約70到90公分，頭頂為藍黑色，黑灰色長飾羽就像項鍊般垂在頸間，身上覆羽有紫色、灰白色、灰褐色與黃褐色，展翅時更讓鳥友驚艷。

紫鷺有的屬於候鳥，有的屬於留鳥，主要分布於中國東北和韓國等地，冬天往南度冬，常棲息在有大片蘆葦和水生植物的水域，以小魚、蛙類和蝗蟲等為食物，宜蘭縣野鳥學會第一筆紫鷺雛鳥紀錄是2012年9月22日，理事長吳俊德說，因為雛鳥不會飛行，發現雛鳥地點同時就是出生地，也應證紫鷺在下埔築巢繁殖的事實，今年則已經發現5對正在築巢。

鳥會會員賴建丞說，紫鷺屬本來只是來台度冬，之後會飛往中國和韓國等地，但宜蘭是全台唯一讓紫鷺留下來繁殖成為留鳥的地方，去年更紀錄有12個紫鷺的巢，24隻紫鷺棲息。中華鳥會表示，出生的雛鳥可能留在宜蘭，也可能飛回中國東北等地，都需要進一步觀察。

學會志工林芳澤說，紫鷺以前本來只是過境宜蘭，把宜蘭當作度冬的區域，後來發現宜蘭環境好、食物多，就在這裡「娶妻生子蓋房子」了，想要好好觀賞紫鷺，全台就剩下宜蘭確定不會讓鳥友撲空。

「宜蘭發現紫鷺也是一種警訊。」吳俊德指出，紫鷺原本主要出現在台灣中南部，但是因為地球暖化後，才慢慢往北遷移，紫鷺會選擇宜蘭下埔，一方面是因為濕地環境好，附近又有魚塭，因此有充足的魚類食物，但是另一方面也是暖化造成紫鷺開始往北尋找棲地，這是大家也要同時省思的問題。

頭城下埔濕地棋盤式道路水域寬闊，鳥友觀察時又有天然地形區隔，可以從約略50公尺遠賞鳥，不但不會干擾到紫鷺，也能清楚觀賞他們的風采，是很好的賞鳥地點。

林芳澤表示，現在紫鷺已經開始築巢，想要賞鳥的民眾可以前往觀察，可選擇用肉眼或望遠鏡來看，但是切記聲音不能太吵，不要發出太大的聲響，動作也不要太大，穿著的衣服要選擇暗色系，不要太華麗，否則目標太明顯會驚嚇到他們。