會玩又會讀書 童軍3少獲國花章還上國立大學

來自精誠中學童軍團的黃麒龍（左1）、洪德綱（左2）與洪德維（左3）一起考上國立大學，也一起獲得國花章殊榮。（李振興提供）

2018-03-05 17:19

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣童軍節慶祝大會今日於王功漁港遊客服務中心登場，來自縣內各級童軍共約900人參加，來自精誠中學的洪德綱、洪德維雙胞胎兄弟與黃麒龍3人一同獲得最高階國花章殊榮，3人對於參加童軍表示不影響課業，反而有助釋放學習壓力，還一舉考上國立大學就是最好的證明。

慶祝107年三五童軍節，彰化縣政府今年移師王功漁港舉行大會師，縣長魏明谷與副縣長也是彰化縣童軍會理事長與營主任林明裕等人到場與會，頒發表揚服務員木章、績優獎章、工作獎章、優秀童軍獎章與最高榮譽國花級章等獎項，其中彰化縣今年僅有3人獲國花章，且全都來自精誠中學，最受矚目。

精誠中學童軍團團長李振興老師表示，要獲得最高國花章難度相當高，首先要考取通過18項專科章與訓練，階章晉級還有5、6、8、8個月時間限制，而且必須在高中畢業以前完成，所以天時地利都很重要，尤其洪德綱、洪德維2人就讀高一時才正式加入童軍，還要兼顧學業，真的是跟時間在賽跑。

李振興說，洪德綱、洪德維兄弟去年錄取中正機工與台科大材料系，黃麒龍一度因為家庭反對暫停童軍活動，不過仍在努力下獲取國花章，還考上中興大學，證明參與童軍不僅會玩也會讀書。

洪德綱說，參與童軍團最大的收穫就是成就感，有很多是課本學不到的東西，雖然競試項目不少，卻也因此懂得時間管理，也常能走出校園看世界藉此紓壓，不認為會影響課業，這次能跟弟弟一起得獎，覺得相當開心。

魏明谷表示，童軍就是要過團體生活，期勉藉由童軍實踐的活動與體驗教育來彌補學校課室教育的不足，培養青少年五育的健全發展，學習互助與獨立，落實童軍智仁勇銘言。