無懼旁人眼光 八仙傷友登國道挑戰21K半馬

李慧珠辛苦走過復健療程，今年3月11日要勇敢站上國道為臉部平權發聲。（陽光基金會提供）

2018-03-05 17:23

〔記者蕭玗欣／台北報導〕為推動臉部平權，陽光基金會今年與路跑協會合作舉辦「2018臉部平權運動台北國道馬拉松」，今年報名21Ｋ半馬的選手李慧珠，是3年前八仙塵爆患者，全身燒傷面積達42％，一度被醫生宣告死亡率8成，如今她勇敢面對身上的傷疤，報名國道馬拉松，要告訴全世界：「這就是我李慧珠！」

陽光基金會與路跑協會合作舉辦的「2018臉部平權運動台北國道馬拉松」邁入第24年，今年有近萬名選手參加報名，其中有百名燒傷顏損者組成陪跑員、志工與加油團，將在3月11日首度站上國道，為臉部平權活動發聲。

今年挑戰國道馬拉松21Ｋ的八仙傷友李慧珠三年前全身燒傷面積達42％，當時醫生告訴她死亡率達8成，但她不甘心人生才剛要起步，復健期間每天都花1小時站在鏡子前面邊哭邊撫摸身上的疤痕。李慧珠說，受傷後因為心肺功能變差，連爬樓梯都變得很喘，後來上健身房受訓，才開始接觸馬拉松運動。

李慧珠回憶，第一次報名17Ｋ馬拉松的時候，朋友和家人都很擔心她身體狀況無法負荷，紛紛勸退，因為燒燙傷的皮膚不易排汗，時間一長就容易產生中暑、暈倒的現象，「其實跑到第12公里的時候全身都熱到不行，真的很想放棄。」但一想到親朋好友都不相信她可以在兩個半小時內完成17Ｋ，不認輸的李慧珠還是靠著意志力完成比賽。

長時間運動對燒燙傷患者來說非常辛苦，不僅要克服生理上的困難，也要學會調適心理，李慧珠說，剛開始穿著壓力衣練跑時，跑3公里就快受不了，因為全身都非常不透氣，感覺自己的腳像在燃燒，且經常出現充血情形；李慧珠也分享，「在堤防練跑時經常感覺到有人在看我」，但現在這些對自己來說都不重要了，看不看都無所謂，因為這就是我。

李慧珠說，今年是第3次參加路跑，第一次完成的17Ｋ是對自己的交代，因為自己在復健和體能上都有明顯進步，第2次的21Ｋ未能在目標時間內達成讓她有些遺憾，因此今年她再接再厲，目標是在兩個半小時內完成21Ｋ的賽程；她說，馬拉松就像人生，當跌倒再爬起的時候表示已經走過傷痛，沒有理由再放棄了。