曾是叛逆八家將 如今以「官將首」拿下世界藝術麵包冠軍

王鵬傑將官將首搬上國際舞台，拿下藝術麵包金牌。（記者洪臣宏攝）

2018-03-05 17:16

〔記者洪臣宏／高雄報導〕王鵬傑年少叛逆，跟著陣頭打架鬧事，兩度被留校察看，也因從小幫忙家中麵包店，感覺被剝奪童年而討厭烘焙，不過他今年以「官將首」造型，奪得2018年世界麵包大師賽藝術麵包組金牌，連評審看到作品都流淚。

王鵬傑今天應高餐大校長林玥秀邀請，返回母校為學弟妹傳承，他半夜3點就起來製作奪金牌的官將首麵包，師生對能在麵包上呈現官將首的神韻、服飾，且不失莊嚴，驚呼連連。

王鵬傑出身彰化鄉下，小時候不喜歡念書，國2時加入陣頭，從此打架鬧事、翹課，白天流連網咖、撞球場，夜間到廟中跳八家將，高中時兩度被留校察看，差點畢不了業。

大學放榜，萬萬沒想到會進了烘焙系，他說，父親就是開麵包店，從國小一放學就得在家幫忙，「非常討厭烘焙奪去他的童年」。

「我天生就有表演慾。」這是王鵬傑加入八家將主因，他期盼被看見，後來他發現學烘焙可以參賽，有了新的舞台，苦心鑽研也啟發了興趣，不惜犧牲假期反覆練習。

2018年世界麵包大師賽藝術麵包組指定要展現「國家特色」麵包，官將首的臉譜霎時浮上王鵬傑心頭，這是他成長過程最深刻的印象，大會還規定要製作高160公分、長寬110公分麵包，比往年大上許多，還得兼顧美味，給了台灣在地農特產充分發揮空間，因此選擇了玫瑰、草莓及荔枝等為主要材料。

他說，有位評審看到官將首麵包開始流淚，對著他說「感謝台灣參賽」，因為他的作品凸顯了比賽主題要表達的精神，也是奪金關鍵。