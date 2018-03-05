美食PK音樂會 張正傑親子音樂會17日見

國際大提琴家張正傑又來「玩」音樂了！（記者洪美秀攝）

2018-03-05 17:26

［記者洪美秀／新竹報導］總是用音樂帶來歡樂的國際大提琴演奏家張正傑，今年又帶來新創意音樂！這次是以新竹貢丸PK義大利披薩做演奏與表演，17日晚間在新竹市文化局推出親子音樂會「新竹貢丸PK.義大利Pizza」，到底是新竹名產貢丸好吃，還是世界到處都有的披薩好吃，邀請市民來聽聽特別的「美食PK音樂會」，還有機會吃到摃丸與披薩。

被稱為音樂「玩」童的張正傑，有顆赤子之心，他說，台灣人太悶了，聽音樂應該很輕鬆，因此他每年都推出好玩的親子音樂會，今年推出「貢丸PK.義大利Pizza親子音樂會」，他說，音樂會除Do Re Mi之外，還可有不同樣貌，古典音樂可以不只是古典音樂，應讓孩子有更多想像。

張正傑說，他每年推出親子音樂會，就是希望小朋友也能來聽古典音樂會，從「聽大提琴說故事」、「大提琴找新娘」、「料理東西軍」到去年的「弦樂管樂大PK」，今年更推出「貢丸PK.義大利Pizza親子音樂會」，邀請小朋友在輕鬆氛圍中快樂聽音樂。

張正傑今年以台灣歌謠代表新竹名產貢丸，歌劇代表義大利Pizza為主題，邀請兒童節目天王趙自強同台，要為新竹的觀眾帶來一場「東西料理大PK」，看是歐式風的義大利Pizza厲害，還是台灣國民美食新竹貢丸較給力！

文化局表示，這場音樂會除有張正傑、趙自強兩大天王，還邀請國內最帥氣的小提琴家林天吉、新生代許淑婷、中提琴家徐曉虹、女高音蔣啟真以及聲樂新秀男高音劉成華演出，包括演奏莫札特的「魔笛」，售票請洽兩廳院售票系統，票價有200元、300元，或電洽弦外之音團： 02-2781-2306。

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