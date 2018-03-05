台鐵又出事！火車進站撞到人 新竹站傳事故

台鐵1214次區間車從苗栗開往基隆，於新竹站內1股發生事故。（圖由台鐵提供）

2018-03-05 16:39

首次上稿 16:16

更新時間 16:39

〔記者陳宜加／台北報導〕今天下午3點44分，台鐵驚傳火車進站時撞到人，台鐵表示，1214次區間車從苗栗開往基隆，於新竹站內1股發生死傷事故。台鐵表示，傷者已由救護車送醫，經路警蒐證處理後，列車已於4點13分放行，1214次區間車晚27分開車，車上旅客約150人，並無影響其他列車。

根據台鐵初步了解，有旅客疑似由月台掉落至路線上而遭撞及。