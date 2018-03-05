高醫校友：董事會涉竄改捐資人變創辦人 支持校長提告

多位醫師校友今天下午在高雄地檢署前拉起白布條抗議，他們指控高醫大董事會竄改校史，將陳啟川從捐資人之一改為創辦人，高喊「陳建志下台！董事會解散！」。（記者黃建華攝）

2018-03-05 16:21

〔記者黃建華／高雄報導〕「全球高雄醫學大學校友會聯合會」十多位醫師代表，今天下午在高雄地檢署前拉起白布條，抗議高醫大董事會竄改校史，將創辦人改為捐資人陳啟川，並要「陳建志下台！董事會解散！」

這群高醫校友代表表示支持高雄醫學大學校長劉景寬依據校務會議決議提案，代表學校控告「董事會陳田植竄改創辦人為陳啓川」之作為，並抨擊財團法人私立高雄醫學大學董事會涉嫌偽造文書。

據了解，高醫大校務會議去年針對創辦人遭竄改一事，通過對董事會提告的決議，由校長劉景寬向北檢提告，案件近日移轉管轄到雄檢，並於今日開庭，全球高雄醫學大學校友會聯合會等十多位校友代表為此到雄檢聲援校長。

全球高雄醫學大學校友會聯合會指出，高雄醫學院係於民國43年10月16日由杜聰明博士創辦。陳啓川自稱捐地興學，而所捐之地竟為三七五減租佃農耕租地，高醫除了於43年10月向地主陳家「南和興產」公司買回外，又於44年、57年和63年高醫自資分三次向各佃農買回。

校友會聯合會強調，創辦學校之初，除土地外，校舍建築等硬體建設經費也經由當時許多位社會賢達及高雄市政府等捐資協助，陳啓川只是眾多捐資人之一。故捐助章程原始資料記載為「陳啓川等捐助設立」。高醫董事會竟於98年11月6日、99年2月5日、99年3月15日三次修正章程為「陳啓川捐助設立」，刻意將「等」字刪除，變成為陳啓川單獨一人捐助設立，企圖抹㓕多人共同捐資之事實，逞其欲據高醫為獨資獨有之目的。

高醫大董事會企圖於98年11月6日、99年2月5日、99年3月15日、99年9月28日共4次修正捐助章程重要條文，包括3次修改法人名稱為中和學校財團法人，4次將董事會職權「附屬機構及受委託經營事業直屬學校，法人只有監督權」，改為「法人有直接經營權」，經教育部依違反私校法第五十條駁回。

校友強調，綜上，在在強烈顯示高醫大董事會以修改捐助章程欲達成其企圖非法掌控高醫之目的，而修改創辦人，明知與事實不符，又三次再犯，而最後故意刪除該條文，已構成「偽造文書」之犯行。故本會支持學校之提告，不容高醫大董事會偽造史實；以匡正揑造不實之歪風，並正視聽。

依據教育部之文件明確指出高雄醫學院之創辦人為杜聰明博士，但高醫大董事會，始終未載明正確之創辦人，更多次竄改創辦人為陳啟川。經教育部以「捐資人非等同於創辦人」駁回。

但高醫董事會最後刪除創辦人條文，教育部竟放任高醫大董事會捐助章程故意違反史實、刪除創辦人條文。他們希望透過司法能還原史實。