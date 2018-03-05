當童軍更想當太空人 特殊選才上清大

做好童子軍，朝太空人夢想邁進，均一中學高三學生邱紳騏獲清華大學特殊選才錄取。（記者黃明堂攝）

2018-03-05 16:09

［記者黃明堂／台東報導］台東縣私立均一中學高三學生邱紳騏今天晉級國花級童軍，是台東學生獲此高階的第一人；他夢想當太空人，為前進夢想，多元學習，學業不是頂尖，但獲清華大學青睬，經特殊選才而上榜，未來要朝航太領域學習。

邱紳騏是屏東囝仔，但從國一到高三，當了6年台東的學生，從小不怕陌生環境，勇於追求突破自我，這些年來，學習觸角也伸向桃園、台北，甚至去年暑假到美國NASA參加12天的太空學校課程。

他的目標是當太空人，所以小名就叫NASA，夢想隨時同在，當童子軍卻是他實現夢想的學習過程。從國小就參加幼童軍，玩玩露營，但真正的童軍學習是從國二開始，努力學習課本上沒教的技能，從初級、中級、高級、獅級、長城，拚上18歲以下最高級的「國花級」。

邱紳騏說，並不是因為「國花童子軍」這個名銜而上榜，也不是學了很多童軍技能就比別人突出，他認為參加童軍更可貴的是培養了領導策劃、溝通分享及應付危機的能力。從去年獎學金赴NASA，到今年錄取清大，他都印證了童軍學習的強大效果。

邱紳騏說，在清大面試時，被問到了台北觀點看台東偏鄉的問題，他的答案是在網路時代，一條網路就連到全世界，已經沒有知識偏鄉了，台東人更不可以以地理偏鄉來做落後別人的藉口。

一旦無法成為太空人，他也有夢想備案，就是當音響工程師，把好的音樂散播給大家。