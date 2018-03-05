擊敗各國設計師！台灣人設計T恤奪UNIQLO大獎

日本平價服飾UNIQLO每年都會舉辦T恤設計大賽，得獎者設計作品還會印成實品販售。（圖擷自UNIQLO官網）

2018-03-05 15:54

〔即時新聞／綜合報導〕日本平價服飾UNIQLO每年都會舉辦T恤設計大賽，得獎者不僅有獎金，設計的衣服還會印成實品在門市販售。而今年打敗全部參賽者、獲得最大獎的設計師正是台灣人。

今年UNIQLO和漫威合作「UT GRAND PRIX 2018」比賽，邀請來自各國的設計師設計T恤。日前UNIQLO在網路公佈這次比賽獎項的獲獎人，有眼尖網友就發現，得到大獎的是來自台灣的設計師「Zee」。在大獎作品設計中，可見蜘蛛人、雷神索爾、美國隊長等漫威英雄角色的服裝和配件都掛在衣架上。UNIQLO表示，得獎的衣服未來將出現在網站和實體門市。

台灣設計師「zee」說，他在創作時思考的是漫威電影中的幽默元素和Uniqlo品牌間的共通性。他表示他身為英雄迷，很榮幸能在這個超酷的主題中獲選，「我感覺自己好像獲得了無限的創作力量！由衷感謝評審與主辦單位。」

許多網友看到台灣人的設計在大賽中獲獎都熱烈討論，有人直言，「台灣得獎就是開心 ！」、「英雄的更衣間！蠻有創意的我喜歡～」、「期待上架的那天。」、「好可愛啊！」、