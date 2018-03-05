頭份辦野餐慶「天穿日」 蒸籠美食組限量送

頭份市長徐定禎表示，公所舉辦野餐慶天穿日，還贈送限量50組蒸籠客家美食組，歡迎鄉親扶老攜幼參加。（記者鄭名翔攝）

2018-03-05 15:20

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕每年農曆正月20日為全國客家日，也是俗稱的「天穿日」，是客家人感念女媧補天的特殊節慶。今年苗栗縣頭份市公所選定3月10日星期六下午2點半，於頭份運動公園舉辦「好客頭份‧野餐GOGO」活動，除歡迎親子野餐參加闖關遊戲，盼藉此宣揚客家文化。另，公所還加碼贈送限量50組的蒸籠客家美食組，明早8點至公所文化課報名即可獲得，送完為止

「天穿日」為客家人代表性的節日之一，過去行政院客家委員會皆會補助地方政府辦理相關活動，但今年客委會補助縮水，從去年的200萬元減為50萬元，苗栗縣僅由縣政府統籌辦理山歌比賽，其餘僅頭份市、西湖鄉、三灣鄉自籌辦理。

頭份市長徐定禎表示，天穿日是最能傳承客家精神的節日，儘管今年未獲客委會補助，但為讓客家走入生活之中，使客家文化、客語皆能永續傳承，特選於去年底甫改建完成的頭份運動公園舉辦野餐活動，除有大片綠蔭草皮，還有新設的溜滑梯、盪鞦韆等設施，讓親子能走出戶外，透過遊戲歡慶天穿日。

配合此次活動，公所也贈送限量50組的蒸籠客家美食組，除有手工蒸籠外，內含有客家麻糬、傳統菜包等美食，3月1日開放報名就立刻被索取一空，公所再加碼50組，明早8點至公所文化課報名即可獲得，送完為止。