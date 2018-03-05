新竹之森綠地守護隊 周圍各里及企業成軍

新竹之森綠地守護隊活動起跑，市府期盼各界合力守護環境、永保潔淨。（記者蔡彰盛翻攝）

2018-03-05 15:07

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市環保局今舉行「新竹之森綠地守護隊活動」起跑儀式，邀集新竹之森周圍的各里及企業團體成立「綠地守護隊」，共同參與新竹之森綠地守護隊巡檢及通報活動，合力守護綠地環境，提供民眾潔淨的綠意空間。

市長林智堅指出，上任後致力於提升城市綠覆率，串聯新竹綠園道、文化綠廊、護城河親水公園、隆恩圳、三民公園及中央公園，成為總長4公里的「新竹之森」，打造有如鑽石項鍊般的綠色廊帶，讓市民在市中心就能享受綠意盎然的休憩空間，滿足老、中、青各世代的休閒、運動、紓壓需求。

林智堅感謝鄰近新竹之森的文華里、水田里、親仁里、錦華里、大同里及復中里等里，以及新竹農產運銷公司、遠東巨城購物中心等2個企業，共同成立綠地守護隊，目前約有190位隊員貢獻時間與心力，合力守護新竹之森的乾淨環境。

「維護比建設更重要！」環保局長江盛任表示，為守護新竹之森綠地，達到環境髒亂「即時巡檢、即時清理」的目標，守護隊運用科技化巡檢模式，發現菸蒂或小垃圾等盡量隨手撿起，遇到有較大型垃圾包髒亂或是設施損壞時，以手機拍照上傳至各守護隊LINE群組，通報相關綠地主管單位進行改善處理，讓綠地環境永保乾淨。

「人行道變得寬闊好走，視野、心境也跟著變開闊了」，住在文化中心附近37年的劉宥然女士感謝市府的用心，把文化綠廊重新規劃整理，讓人行走在寬闊的空間，達到身心放鬆的舒暢感。

「新竹之森讓民眾進出安全又方便，真是市民之福！」文華里長曾錦福表示，未改善前的綠園道總是長不出翠綠的草皮、樹木高矮凌亂雜生、停車位規劃不當等因素，讓人走得提心吊膽。現在綠園道人車分流、保障行人安全，樹木、草皮及運動器材之調整，都能配合民眾使用需求，感恩市府以民為本的貼心設計，也希望民眾一起愛惜公園設備、維護環境乾淨。

「守護新竹之森等於守護自己的家園，行善又健身、何樂不為」水田里長許明霞說出守護隊的共同心聲，水田里守護隊共有29位守護員，其中有26位就住在文化中心附近，尤其是高齡88歲的王潤堂隊長，親手栽種及維護演藝路旁的櫻花、酒杯椰子，視樹如兒孫輩，晨昏細心施肥、澆水或除草，讓大家得以欣賞美麗櫻花及享受綠蔭。