今天用電量2932萬瓩破3月紀錄 差點亮限電紅燈

根據台電官網用電量即時統計顯示，今天上午11點40分用電量達到2932.4萬瓩高峰，破3月歷史紀錄，險些亮起限電紅燈。（圖擷自台電網站）

2018-03-05 15:19

〔即時新聞／綜合報導〕在連日高溫影響下，用電量隨之上升，今（5日）用電量高達2932萬瓩，創下歷年3月新高，同時受限於大林新1號機等機組故障，今備轉容量率僅3.17%，備轉容量93.7萬瓩，險些亮起限電紅燈。

今天氣穩定偏暖，各地高溫紛紛突破30度，台南永康33.9度、嘉義32.4度、台中31.9度、台北也有30.2度，台東大武更在焚風的吹拂下出現36.6度高溫；在高溫加持下，根據台電官網用電量即時統計顯示，今天上午11點40分用電量達到2932.4萬瓩高峰，破3月歷史紀錄，原先3月用電量紀錄為去年3月20日，尖峰用電量2845.3萬瓩，今日用電量詳細數字仍待台電統計後公布。

今日除用電量破3月新高外，由於部分發電機組故障，今備轉容量率僅3.17%，備轉容量93.7萬瓩，險些亮起備轉容量90萬瓩以下的限電警戒紅燈。

據《中央社》報導，台電副中央調度監鄭有財指出，裝置容量80萬瓩的大林新1號機今上午10點許發生故障跳機，麥寮汽電共生併聯發生故障，也影響20萬瓩供電能量，此外，麥寮3號機2月18日至5月6日也在進行歲修中，若再有機組發生故障，恐有限電危機。

根據台電統計，今年1至2月相較去年同期，用電量成長4.2%，日平均尖峰用電量增加約94萬瓩。