維尼愛上膚淺王位...楊乃文歌詞「神預知」習近平未來！

楊乃文的《女爵》被網友封為預知未來神曲。（亞神提供）

2018-03-05 07:06

〔即時新聞／綜合報導〕中共中央委員會提議修憲，刪除國家正、副主席不得連任超過兩屆之規定，被質疑有意「復辟帝制」，讓中共總書記習近平擺脫憲法約束，無限擴張權力。有網友在PTT發文開玩笑稱，女歌手楊乃文的歌曲《女爵》成功「預知未來」，當中歌詞唱到「為你（維尼）封了國境...為你（維尼）建了城池圍牆」甚至在後段還出現「愛上哪個膚淺的王位」，引發網友熱烈討論。

習近平因和卡通人物小熊維尼相似，不少人稱習近平「維尼」。楊乃文的經典歌曲《女爵》又被網友提出來討論，原因是這首歌的歌詞完整描述了習近平被質疑「稱帝」的情況，歌詞前段提到「為你（維尼）封了國境，為你（維尼）赦了罪，為你（維尼）撤了歷史記載，為你（維尼）塗了裝扮，為你（維尼）喝了醉，為你（維尼）建了城池圍牆」，由於為你發音類似維尼，網友認為歌詞超貼切。

歌詞後段更描述維尼「愛上哪個膚淺的王位」，原po網友直呼這首歌根本是「預知未來」，不少人稱讚楊乃文是「先知」、「神預言」也有人擔心楊乃文躺者也中槍。

網友留言寫道，「幫楊乃文qq，被鄉民表到要被封殺zo」、「早該禁了，地動山搖啊！請皇上立即追捕乃文」、「慘，我最喜歡的楊乃文要被強國封殺了」。