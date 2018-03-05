今鋒面通過北台灣轉雨 明起兩波冷空氣接力報到

今天氣溫仍偏高，隨鋒面通過，北台灣將轉為有雨天氣。（資料照）

2018-03-05 06:32

〔即時新聞／綜合報導〕今天（5日）上午氣溫仍偏暖，近中午高溫仍有28至31度，但中午過後鋒面逐漸通過台灣地區，鋒面通過後，緊接著東北季風增強，北部和東北部感受上會明顯偏涼，其他地區早晚也有涼意，低溫大約17至23度。

中央氣象局預測，中午過後鋒面通過，中部以北、東半部地區及南部山區將轉為局部短暫陣雨或雷雨的天氣，其中北台灣及中南部山區可能有較大雨勢，氣溫也逐漸降低。

週二、週三（6、7日）受到東北季風影響，北台灣清晨夜晚的低溫將降至15、16度，白天高溫也僅20度上下，整天都頗有涼意。週四（8日）另一鋒面通過，降雨範圍擴大，週五至下週日（9至11日）在大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響下，中部以北及東北部低溫將下探至11到13度，南部及花東則約15、16度；降雨方面週五將會由濕轉乾。

另外氣象局提醒，東南部在明日鋒面通過前，有焚風發生的機率，請注意局部的高溫；而西半部地區及澎湖、金門、馬祖容易有局部霧或低雲影響能見度，交通行車請注意路況，往返離島請注意航班資訊。

空氣品質方面，北部、竹苗、中部及雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，花東空品區為「良好」等級。

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中午過後鋒面通過，中部以北、東半部地區及南部山區將轉為局部短暫陣雨或雷雨的天氣，其中北台灣及中南部山區可能有較大雨勢。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）