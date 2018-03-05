澎湖黃金龜王得主出爐 陳至通迎回360兩金靈龜

山水上帝廟360兩金靈龜王得主出爐，陳至通第三度迎回金靈龜王。（記者劉禹慶攝）

2018-03-05 00:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖元宵節最具看頭的黃金龜王之爭，4日深夜得主出爐，馬公山水上帝廟360兩金靈龜〈含金蛋〉，由陳至通以4相杯贏得，馬公鎖港260兩大金龜，則由有意參選縣長的陳大松，以2相杯贏得。

民國104年首次擲筊，陳至通迎回山水上帝廟300兩金靈龜王，隔年加心願歸還326兩，並以遞補之姿完成連霸，再度請回，去年加心願歸還338兩，卻由運興海運鮑首銘請回，今年加心願歸還360兩，由陳至通之子以即將開幕的五星級旅行社名義，擲出4相杯第3次重返陳家懷抱，將在3月9日旅行社開幕亮相，明年將加心願歸還為372兩。

另外，去年一整年在福朋喜來登飯店展示的鎖港北極殿260兩黃金龜王，今年由有意以無黨籍身分出馬參選澎湖縣長的旅外商界名人陳大松以2相杯獲得，由於陳大松人在台灣，廟方已通知其近期內返鄉領取，陳大松表示，明年將加心願歸還280兩大金龜，至於增加20兩是以小金龜還是現金歸還，尚未決定。

由於現在金價飛漲，每兩金價約4萬7000元，得主必須提出等值擔保品，廟方才願意將金龜交付，免得來年出現「龜上壁」情形，隔年一去不回頭，廟方損失就慘重了，而山水金靈龜龜體為228兩、鎖港黃金龜龜體則是260兩，市價都超過千萬元，主龜體不會再長大，因此在元宵夜間休息至得主領回期間，都是暫時放置在鎖港派出所代為保管。