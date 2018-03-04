台中大里溪畔花海盛開 花期延續到4月初

大里溪畔廣達4公頃的花海，目前大波斯菊、黃波斯菊、百日草陸續開花，吸引不少民眾來賞花拍照。（記者陳建志攝）

2018-03-04 18:42

〔記者陳建志／台中報導〕大里溪畔廣達4公頃的高灘地，3年前開始營造成花海後，廣受民眾好評，去年底大里區公所在市府水利局提供經費下，再度灑下大波斯菊、黃波斯菊等種子，還布置心型裝置藝術、情人橋等景點，受到年初數波寒流影響花期延後，目前正進入盛開期，各種顏色的花朵隨風搖曳彷彿花海相當漂亮，花期將可延續到3月底、4月初，歡迎大家來賞花拍照。

大里區長周崇琦表示，大里溪在立善橋到大里橋間左岸的高灘地，過去雜草叢生淪為荒地，民國104年底仁化里長陳宗興向立委何欣純陳情後，協調水利署第三河川局砍掉高灘地的林木和雜草，並由水利局種下波斯菊等草花，成為民眾賞花的新景點。

周崇琦表示，去年底在市府水利局補助200多萬經費下，再度在大里溪靠近大里橋的左岸，營造4公頃的花海，灑下大波斯菊、黃波斯菊和百日草等草花的種子，原預計農曆春節到元宵期間花朵會盛開，卻因年初連續數波寒流影響，讓草花生長變慢，直到近日花朵才進入盛開期。

大里仁化里長陳宗興表示，目前大波斯菊已經盛開，搭配穿梭其間的瓢蟲、蜜蜂等造型風車，以及情人橋、心型裝置藝術與修平科大布置的「狗年吉祥」風車意象相當漂亮，因接下來黃波斯菊、百日草將陸續進入盛開期，預估花期可延續到3月底、4月初，歡迎大家一起來大里溪畔賞花、拍照。

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