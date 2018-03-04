公幼搶破頭，台中市新學年度公幼將採二階段招生。（記者蘇孟娟攝）

2018-03-04 18:32

〔記者蘇孟娟／台中報導〕公立幼兒園每到招生季均極搶手，台中市教育局指出，107學年度公幼及非營利幼兒園入學將採二階段招生，第一階段將先針對不利條件及5歲幼兒入園辦理登記抽籤作業，保障優先入學權益；第二階段再辦理其他資格幼兒入園登記抽籤，讓家長不必擠破頭「碰運氣」，有更清楚資訊可做報名依據。

台中市教育局指出，公立幼兒園所包括師資均是政府甄選的合格教師及公幼、非營利園學費每個月平均約4千元到5千元，均較平均月學費1萬1千元的私幼便宜，每年招生均極搶手。

教育局長彭富源指出，為照顧包括低收、中低收、身心障礙者等不利條件幼兒，並助即將升學小學的5足歲幼兒銜接教育，均保障優先入園權益，往年也多能滿足登記者入學需求。

但其餘資格如3、4歲幼兒的家長，因相關資訊不足，往往登記後才發現篩選優先入園保障者後，名額所剩無幾，也無從轉往其他名額較多的園所登記，讓家長抱怨白忙一場，107學年度決定調整為二階段招生。

教育局指出，第一階段將先針對保障優先入園者辦理登記抽籤作業，（若登記數少於招生數，不必抽籤）；第二階段再辦理其他資格幼兒入園登記抽籤作業，兼顧保障權益，也讓其他學生家長不必擠破頭「碰運氣」。

另教育局新設立「台中市公立幼兒園及非營利幼兒園招生資訊即時揭示系統」（ http://kids.tc.edu.tw/），讓民眾可查詢各階段園所可招生人數、登記人數等訊；彭富源指出，因幼兒園非學區制，系統公開各項資訊，讓家長可以自行判斷登記園所，增加中籤率。

教育局指出，目前全市公幼數235校，非營利幼兒園3校，可容納學生數約在1萬6千餘人，這學年度中籤率約在6成6；107學年度預計增3校、14班公幼及3所、9班非營利幼兒園，增加600餘人，可容納幼兒數約1萬7千餘名。

教育局指出，各階段登記時日依幼兒園簡章為準，第一階段招生系統會在23日到4月1日中午12點揭示各園可招生名額及報名人數，4月1日下午2點抽籤，同日報到；第二階段自4月2日至22日12點系統將揭示各園可招生名額、報名人數，4月22日下午2點抽籤、同日報到。