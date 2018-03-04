筊白筍葉回收做有機肥 收成提高2成

有效利用筊白筍葉，收成大大提高。（記者顏宏駿攝）

2018-03-04 18:23

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台中區農業改良場利用筊白筍廢材作有機肥，經過一年多的試驗成效斐然，場方利用多項微生物治劑，產量較黃豆粕有機肥提昇一成至兩成不等。

台中區農改場埔里分場長陳俊位表示，筊白筍在生長或收成的過程中一定會產生老葉，農民一般將它棄置田間，乾枯後燒化或者埋在土裡腐化作有機肥，但這樣的有機肥效率並不高。

陳俊位表示，他們利用木黴菌、海草粉、乳清蛋白、奶粉等有機資材共同發酵，他們發現筊白筍作為有機資材，在其分解的過程中加入這些資材，可以讓它活性提高。

他說，使用時必須關注茭白筍整套栽培管理技術，於種植前先將種苗處理，利用臺中場以天然資材所開發之微生物功能性製劑進行母莖浸泡處理，萌芽率最高可提高35%；田間種植前施以天然之矽酸鈣資材，除能調整土壤酸鹼值，並能提供矽、鈣等微量元素促進植株細胞壁之強化，除可降低病害之發生外，更可提高總產量13%以上；田間定植後，利用可溼性硫磺粉降低茭白銹病之危害，亦可搭配功能性微生物製劑提高生物性防治之效果。

他強調，不管筊白筍一期作至二期作，照此方法施作，其產量與一般利用黃豆粕等天然資材進行追肥相比較，單支的重量可提高8.4-23.6%，成效相當可觀，歡迎農民向農改場推廣課洽詢。