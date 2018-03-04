實在太熱血了！ 新竹捐血1天逾4百袋

好熱血！新竹捐血中心與巨城購物中心舉辦捐血活動，一天就吸引超過400袋的捐血量，創捐血中心外點站捐血單日新高。（記者洪美秀攝）

2018-03-04 17:35

［記者洪美秀／新竹報導］新竹捐血中心與Big City遠東巨城購物中心今天舉辦捐血公益活動，創下捐血袋400袋的單日新高，也為捐血中心挹注血量，不少年輕人網路相揪來排隊挽袖捐血，展現「捐血一袋，救人一命」的熱血精神。

從開幕以來就投入公益活動的Big City遠東巨城購物中心，與新竹市政府、社福單位和學術單位合作，舉辦各種公益活動，除特殊學校參訪、弱勢義演、義賣到捐血活動，每年有超過一百場的公益活動。

董事長李靜芳說，Big City與新竹市捐血中心合作多年，會定期停放捐血車及舉辦捐血活動，1年平均可募到約1500袋血，此次捐血活動除號召專櫃人員參與公益，也透過臉書粉絲專頁動員粉絲參與，沒想到臉書一號召，一早就吸引大批民眾排隊捐熱血。

不少人以為是排隊買東西，沒想到竟然是排隊捐熱血，讓有捐血習慣的捐血人都說，這種大排長籠捐血的情況真是罕見啊，不少人是從台北、桃園來逛街及看電影，並響應捐血活動。

新竹捐血中心統計，今天一整天已募集超過400袋的熱血，是歷年新竹市外點募血袋數最高紀錄，不僅一解血庫血袋荒，更展現新竹人的熱血與公益熱情。

好熱血！新竹捐血中心與巨城購物中心舉辦捐血活動，一天就吸引超過400袋的捐血量，創捐血中心外點站捐血單日新高。（記者洪美秀攝）

好熱血！新竹捐血中心與巨城購物中心舉辦捐血活動，一天就吸引超過400袋的捐血量，創捐血中心外點站捐血單日新高。（記者洪美秀攝）

好熱血！新竹捐血中心與巨城購物中心舉辦捐血活動，一天就吸引超過400袋的捐血量，創捐血中心外點站捐血單日新高。（記者洪美秀攝）