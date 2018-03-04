中市台中路、復興路三段啟動路平

2018-03-04 17:11

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市台中路、復興路鄰近台中火車站，並串聯中、西、東、南區及大里，沿途商店、機關學校眾多，是重要幹道之一。但經年累月使用，部分路基、路面損壞，影響行車安全。市府明日起施作台中路自建中街至南門橋段路平、月底進行復興路三段從台中路至五權南路段路平工程，提升道路平整度。

建設局表示，這次共投入3520萬元預算，進行台中路自建中街至南門橋段，以及復興路三段自台中路至五權南路段，共計2.9公里路平工程。去年11月已完成第一階段路基改善工程，第二階段孔蓋下地作業，第三階段將進行全路段道路刨封作業，前者明天起施作，預計8個工作天完工；月底接續進行復興路三段路平。

為加強宣導施工訊息，建設局將於施工路段周邊設置施工警告標誌、指示標誌，並通知警廣加強宣導道路施工訊息，希望降低道路施工對交通的衝擊，同時協請警察局進行交通指揮，以免造成交通壅塞不順暢，請民眾配合。

建設局也說，市府已於104年10月底在原市區恢復全國唯一代辦「管線工程統一挖補」制度，由建設局代辦齊挖齊補，執行電力、電信、自來水、天然氣等一般性管路埋設、開挖、回填、路面鋪築等施工項目，並要求管線單位管挖後必須「全車道」修復路面，路平完工後3年內禁挖申請，已成功降低管線重複挖掘率約3成；今年也擴大實施範圍至原縣區，希望整體提升道路品質。