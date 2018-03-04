連卜睿哲都驚豔的書法畫 吳開乾的春聯化身生肖藝術

利用顧客生肖和姓名進行創作的吳開乾，每張動物的造型、姿態都不同。（記者邱書昱攝）

2018-03-04 17:09

〔記者邱書昱／新北報導〕一張張紅色的方形春聯上畫著應景的狗年生肖造型，仔細看，動物身上有著不同的名字；繪畫20年的吳開乾多次被外交部邀請繪製字畫給外國貴賓，更曾讓美國在台協會前理事長卜睿哲大感驚喜。今年過年，他在新北市「鶯歌光點」舉行小型展售；吳開乾笑說，很多人抱著愛犬來，希望畫在春聯上。

吳開乾寫的既是書法、也是畫，透過自學，他專注地替客人量身勾勒出姓氏與圖像的結合，他從食品營養系畢業，第一份的工作卻是廣告動畫設計，還參與國外知名的「霹靂貓」、「藍色小精靈」等卡通製作，但隨著中國的快速發展，許多動畫公司搬遷西進，吳開乾擔心技術被取代，決心留在台灣自己成立工作室。

吳開乾透露，其實例如蛇沒有太繁雜曲線，看似簡單，卻難創作，如何與文字結合也是一大挑戰；最容易創作的反而是奔騰的龍，以顧客姓名作為基底，搭配每隻生肖動物都呈現不同姿態，就是吳開乾字畫的最有趣的地方。

吳開乾回憶說，卜睿哲來訪台灣正值鼠年，因此當時以中文的「卜睿哲」結合鼠年意象揮毫，後來連IBM都向他邀畫致贈給參與研討會的貴賓。相當考究的吳開乾，幫外交部貴賓繪畫時甚至會注意對方的宗教信仰與文化，免得讓致贈者失禮。

各項才藝精通的吳開乾，在陶藝、水墨畫、雕塑和製作茶膏等都難不倒他，現在也有開班教課的吳開乾，未來也更希望大眾能認識、喜歡藝術，將繁體中文推展國際。