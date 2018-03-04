鯤喜灣樂活季發行暢遊券 美食遊程好康報你知

2018-03-04 16:53

〔記者王俊忠／台南報導〕2018鯤喜灣樂活文化季將於3月24、25日在台南市南區鯤喜灣地區舉行，為整合南區觀光資源及系列活動，今年首度與在地旅宿業者結盟、推出文化季「暢遊券」套票。南區區長朱棟認為藉由套票模式，把「美食、遊程、體驗、住宿」等多樣性觀光資源做連結，讓遊客能憑超值暢遊券玩遍鯤鯓、喜樹及灣裡地區，並享受在地美食。

今天下午，南區公所與市府相關單位在藍晒圖文創園區與三家旅宿業者簽約合作暢遊券計畫。公所表示，鯤喜灣樂活季從2010年開始舉辦，歷年活動豐富精彩，公所希望能將系列活動推展讓外地旅客多參與體驗，此次結盟「夏都城旅安平館、H VILLA INN清水漾及楓華沐月台南行館 」3家旅宿業，由業者端出遠低於市價的折扣價格，藉以吸引外地遊客能在台南住宿、享受慢遊鯤喜灣樂趣。

朱棟表示，鯤喜灣地區有豐富觀光資源，不論在文史建築或黃金海岸、四鯤鯓紅樹林等自然生態都有觀光發展潛力。今年暢遊券發行分成499、599、699、799元四種票券版本，除了風味餐、體驗活動與紀念品外，依票券額度可分別選擇1至4項遊程，並享用住宿優惠。

內容包含1、24日晚上鯤喜灣風味餐（合菜，10人1桌）； 2、遊程（鯤鯓、喜樹、灣裡小旅行及鯤喜灣實境遊戲）；3、黃槿葉拓印、馬術、風箏彩繪、桌遊等多樣體驗活動（現場梯次、數量有限，額滿為止） ；4、限量紀念品；5、三家旅宿業住宿折扣。

朱棟強調，鯤喜灣文化季是要藉由短期活動、開發常態性觀光模式，此次暢遊券推行後會再與地方討論，拓展長期性觀光經營方案。為提供高品質遊程，暢遊券發行數量有限，即日起開始發售，如遊程名額額滿會停止販售，民眾購買時須預訂遊程、完成繳款才算報名成功，鯤喜灣暢遊券與相關活動訊息，可參閱南區公所臉書粉絲頁或撥2635498洽詢。