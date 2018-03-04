元宵植福 豐原社團辦千人寫生音樂會

小朋友提著現場贈送的小提燈，與花博吉祥物家族開心合影。（記者李忠憲攝）

2018-03-04 17:01

〔記者李忠憲／台中報導〕豐原慈濟公園今天好熱鬧！原來是豐原社團舉行寫生草地音樂會，上千民眾趁著天晴，一起到草地上一邊寫生一邊聽欣賞現場演出。主辦單位也舉行大瓠瓜比賽，現場供民眾領苗種植象徵「植福」，也藉此讓民眾更了解農人栽種辛苦。

台中市繁榮葫蘆墩促進會與豐原國際同濟會今天上午在豐原慈濟公園，聯合舉辦寫生與草地音樂會，由豐原國小國樂團熱場演奏，隨後原韻絲竹樂團一連演奏逾十首樂曲，現場觀眾聽得如癡如醉，上千人扶老攜幼到場參加，場面熱鬧。

現場也配合節氣辦理「大瓠瓜」比賽，供民眾報名領苗，到端午節時再收成比大小。去年冠軍得主廖軒遠在現場分享種植技巧與經驗，讓民眾了解農作的栽種過程。第一次報名參賽的潘春良，看到大瓠瓜很興奮，雖有種冬瓜、南瓜等經驗，但仍謹慎聽講，期望6月份能將大瓠瓜抱回比重。

台中市繁榮葫蘆墩促進會理事長陳清龍表示，當初舉行草地音樂會是為了爭取花博展區擴展到豐原及外埔，如今成真後，依然年年舉辦，並納入春耕植福，也是每年的重要活動之一，在元宵節前後邀民眾種下大瓠瓜，象徵植福（葫），並於端午節左右收成，比重量，發揚傳統農業生活，更讓民眾了解農人栽種過程。