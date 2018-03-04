大雨襲嘉縣、高雄 全台18縣市另發陸上強風特報！

中央氣象局今下午3時許，針對全台多個縣市，發布大雨、陸上強風特報。（圖擷取自中央氣象局官網）

2018-03-04 16:14

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今下午3時許，針對全台多個縣市，發布大雨及陸上強風特報。

下午3時30分，氣象局已針對基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、金門縣與澎湖縣等18縣市，發布陸上強風特報。

氣象局表示，因東北風增強，明下午起，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區，以及鄰近海域，易出現8至10級強陣風，且有較大風浪，提醒民眾若要從事海邊活動，請注意安全。

氣象局也在下午3時45分、5時10分，針對嘉義縣、高雄市，以及南投縣，發布大雨特報，並指因對流雲系發展旺盛，除易出現短時強降雨，嘉義、高雄及南投山區亦恐發生局部大雨，建議外出者多加留意雷擊、強陣風。

另外，氣象局於下午5時30分，針對金門縣發布濃霧特報，並指今日起至6日，西半部地區、澎湖、金門、馬祖地區，易有局部霧或低雲，恐影響能見度，目前金門已出現濃霧，能見度不足200公尺，請民眾小心防範。（更新時間：17:40）