中市再招300清潔隊員 一般類薪水可達3萬3千元

2018-03-04 16:07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市環保局今年將再甄選300名清潔隊臨時人員，訂8日到14日受理線上報名，另在12日到17日辦理現場書面資料審核，25日公開甄選，將測驗體能與資源回收分類技能，一般類薪水可達3萬3千元，歡迎有志者報名。

台中市政府為維護市容景觀，提升服務品質，連續3年招考清潔隊臨時人員，年年進用300人，今年再釋出招考300名消息，包括一般類組110名、儲備駕駛類組100名、勞工健康保護類組5名、特定對象類（中高齡、低收入戶等）組85名等。

其中，為符合106年新修正勞工健康保護規則規定，新增聘勞工健康保護類組，從事勞工健康服務。

環保局指出，報名者須設籍於台中市4個月以上，以一般類為例薪水包括基本薪資加清潔獎金可達3萬3千餘元，去年共吸引2千餘人報考。

環保局指出，今年甄選選式仍採用「體能測驗」與「資源回收分類技能測驗」，其中體能測驗同樣採「30公尺負重折返跑」，依照男女先天體能不同，參考專家學者建議及其他縣市作法，男性負重沙包15公斤、女性負重10公斤，並訂定男生滿分為9秒，女生滿分為10.9秒的標準。

另外，「資源回收分類技能測驗」，應考者需在限時25秒時間內，將可回收與不可回收混合的各式回收物，正確分類至標示回收桶內，統計正確的回收物件數量後，換算成分數。

環保局指出，兩項測驗比重各佔50%，25日在國立台灣體育運動大學體育館舉行，3月27日公布甄選結果，4月16日正式進用，歡迎符合資格民眾報名參加。