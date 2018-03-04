連3年辦元宵燈會 中市港藝中心入館人數全年新高

港區藝術中心在燈會期間湧入大批遊客。（記者張軒哲攝）

2018-03-04 15:22

〔記者張軒哲／台中報導〕2018中台灣元宵燈會連續第三年分為台中公園燈會及港區藝術中心清水燈區兩個區域，也讓海線最大的藝文展館港區藝術中心湧入人潮。每年燈會展期是入館參觀人數最多的日子，元宵節當日就有8萬人次入園，昨日更創下8萬2千人次，也藉由燈會成功行銷文化藝術，創造雙贏。

設於清水區的港藝中心於民國89年營運，園區腹地寬廣，建築仿閩南合院風格設計，館舍古樸典雅，小橋流水花木扶疏，是多功能複合式的藝術展演場所，成為海線休閒好去處，假日常有親子在園區散步遊玩。

自從前年中台灣元宵燈會在港區藝術中心規劃清水燈區後，每年元宵前後，湧入大批賞花燈民眾，也成功吸引遊客入館參觀，即使平日期間，展覽廳仍有許多民眾駐足賞覽作品。

港區藝術中心今日指出，近年燈會期間是每年入園人數最多的日子，今年清水燈區以「母犬守護-祥旺花都」為主題於2月24日至3月11日舉行，根據市府觀旅局統計，今年燈會展出第一天約有5萬人次入園，即使星期一休館日，仍有一萬多人在戶外休閒區參觀花燈，元宵節當天約有8萬人次，3月3日適逢周末假日，有高達8萬2千人入園，逾半數民眾會入館參觀，也讓在此段期間展出的創作者與作品獲得高度曝光的機會。