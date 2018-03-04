重陽橋引道開通 網友：賽車不用去台三線和北宜了

重陽橋南側新設機車引道完成。（台北市工務局提供）

2018-03-04 15:01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北士林區重陽橋引道今起開放機車通行，對於市府斥資2.9億元改善重陽橋，是否有其效果？台北市長柯文哲上午受訪時表示，應先觀察一段時間，待蒐集完整資訊，才可看出成果。

重陽橋引道為連接淡水河兩岸重要道路，每日往返北市士林區與新北市三重區機車大多都行經此路段，由於車輛多、道路卻十分狹窄，交通事故頻傳。

北市政府工務局挹注2.9億元經費，進行「士林重陽橋機車引道彎度過大改善工程」，新設重陽橋機車引道及人行鋼構橋、自行車牽引道；機車引道通行寬度由原本的3公尺增加至4公尺，轉彎半徑由6.5公尺加大為25公尺，速限由15公里/小時提高至25公里/小時。

目前新設機車引道與人行鋼橋已完成，今起先行開放機車族及步行民眾使用。

對於改善成效，市長柯文哲上午出席文山區健行受訪時表示，當時是因機車道迴轉度太大，容易出車禍，才進行改善工程，他認為應先觀察一段時間，待搜集完整資訊，才可看出其成果。

不過，重陽橋引道開通消息，迅速引發網友熱議，有網友PO出機車引道照片，笑稱「賽車手請準備」，另有網友則說，不用去台三線和北宜，直接來這就好。