200公頃小麥田熟了 黃金麥浪等你來

大城鄉的小麥進入收成期。（記者顏宏駿攝）

2018-03-04 14:55

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣大城鄉號稱「小麥的故鄉」，種植面積達200多公頃，今年的小麥已經進入收割季節，麥田麥浪，迎風搖曳，美不勝收。

大城鄉位於風頭水尾，土壤貧脊，6、7前「喜願麵包」的負責人施明煌帶著小麥籽前來尋找契作農戶，從剛開始10位農民種8公頃，到今年已超過200位農民加入，總栽種面積躍升到200公頃其它委託農民契作的單位還有「大城小麥」及「潭墘社區小麥產銷班」，「風頭水尾」的大城鄉，譜寫出一頁「黃金麥浪」傳奇。

今天已有零星遊客前來拍照取景，來自福興鄉的施小姐說，原本以為有跟國外一樣「一望無際」的麥田，結果來到這裡才知道，每一處麥田都離很遠，她們只能找一種較廣闊的麥田拍照，過過癮。

麥農蕭嘉宏說，他從5年前開始種，剛開始只想領「轉作補助」5千5百元，後來發現，種麥子並不難，根本不太需要施肥、噴藥，只有除除雜草，其收成利潤其實比種稻還好。

他說，種一公頃的稻子，總收成約20萬元，但施作成本高達10萬元，進到農民口袋的僅有10萬元。反觀種小麥，一公頃的麥農收成約15萬元，但施作成本僅3萬元，農民淨利是12萬元，兩者相較，仍以種小麥較有利潤。