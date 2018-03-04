竹市頭前溪河濱公園 將再設簡易棒球場

回應新竹市棒棒團體苦嘆無場地比賽訴求，新竹市政府將在3月動工，在頭前溪河濱公園興建簡易標準棒球場，滿足三級賽事比賽需求。（記者洪美秀攝）

2018-03-04 15:11

［記者洪美秀／新竹報導］回應新竹市棒球團體苦嘆棒球比賽場地不足的訴求，新竹市府決定在頭前溪河濱公園再新設簡易棒球場，減輕虎林棒球場的每年近400場賽事的負荷量，並提升新竹左岸運動休憩功能，預計3月動工，年底完工，讓棒球團體及棒球隊可以盡情運動、比賽。

新竹市府將在頭前溪河濱公園內新闢棒球場，現有狗狗公園則會遷到頭前溪橋下旁，改設標準規格棒球場，場內除有紅土區，場外也配合設置球員休息區、裁判休息棚暨紀錄台、觀眾看台區及2座牛棚，讓球員、球迷都能盡情享受棒球。

市長林智堅說，為提升新竹市運動環境與風氣，他上任後持續營造優質棒球比賽與練習場地，上任第1年將眷改荒廢地改造為虎林棒球場，近年則成功爭取教育部補助，改善東園國小棒球場，整建香山高中打擊練習區、西門國小棒球場。

頭前溪畔目前共有4座壘球場，供休閒運動使用，市府將在新竹左岸新闢棒球場，持續扎根棒球運動。除硬體設備，市府也投入多項資源，厚植新竹市3級棒球的發展。

包括推動中小學社區社團學生棒球發展計畫與棒球扎根計畫，也辦理台日少棒錦標賽，同時將棒球重點學校成德高中、東園國小增聘棒球專任運動教練，系統性訓練培育球員實力。

新竹市府已規劃在頭前溪河濱公園新闢標準棒球場，面積超過1萬平方公尺，預計3月開工、年底前完工。且為提升民眾遊憩運動意願，也會增設停車空間，沿台六八線旁設置215格汽車停車格，棒球場附近則設408個機車格，提高民眾到運動公園運動的各種方便性。