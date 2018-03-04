雲林縣定民俗 五股開臺尊王過爐草根性十足

雲林縣長李進勇（右三）、大埤鄉長謝明平（右二）、雲林縣議議員蔡東富（左一）等人點燃起馬炮。（記者廖淑玲攝）

2018-03-04 14:21

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣定民俗「五股開臺尊王過爐」，今年由肆房股大埤鄉興安村過爐到伍房股崙背鄉大有村，今天起駕，雲嘉地區5股13庄信徒齊聚大埤鄉興安村三濟宮前隨駕，爭取列為國家級無形文化資產。

雲林縣長李進勇、大埤鄉長謝明平、雲林縣議議員蔡東富等人點燃起馬炮後，立委張麗善、劉建國、雲林縣府文化處長林孟儀等人陪同大批信眾隨香參拜。

沿途許多在地國樂社、誦經班、獅陣、龍陣、花鼓陣、大鼓陣、挑花班等庄頭自組民俗陣頭「鬥熱鬧」護駕，從大埤到崙背沿途舞龍舞獅綿延數公里，鞭炮聲響徹雲霄。

大埤鄉興安村去年值年爐主朱茂坤說，清朝年間一名鄭氏教書郎背負鄭成功神像，來到目前雲林四湖鄉沿海舊名「竹達寮」的小漁村教授漢文，村民敬稱「漢文仙」，「漢文仙」生5子，因當地海水倒灌生活困苦商議遷居內陸，留大哥原址守護祖居地。

事後因兄弟分散四湖、崙背、斗南、大埤及嘉義縣溪口，後代子孫以5股輪流奉祀才統稱五股開臺尊王，後因敬拜人數日增轉而「落公」擴大成地方村落輪祀，衍成五股過爐盛況。

李進勇推崇五股開臺尊王過爐豐富且具文化深度，包括至今仍保留神龕啟封、點交熔金、貼封條蓋私章、分旗腳、四股吃一股等獨特民俗，展現人與人互助付出精神，縣府將全力協助爭取列為國家級無形文化資產。

五股開臺尊王過爐雲嘉地區大批信徒齊聚大埤鄉興安村三濟宮前隨駕。（記者廖淑玲攝）

花鼓陣沿途演出。（記者廖淑玲攝）

雲林縣長李進勇、大埤鄉長謝明平、雲林縣議議員蔡東富及立委張麗善、劉建國、雲林縣府文化處長林孟儀等人陪同大批信眾參拜。（記者廖淑玲攝）