祈平安龜不用還願！ 佳冬超大筊杯吸引外國人

信眾為求得平安龜，擠得廟埕水洩不通。（記者陳彥廷翻攝）

2018-03-04 14:16

〔記者陳彥廷／屏東報導〕從「元宵節」開始許多廟宇都有乞求平安龜儀式，屏東佳冬鄉廣惠宮舉辦首屆乞龜活動，由於該廟日前才製作高達150公分的超大筊杯，而這個由信眾贊助的平安龜，只要1個聖筊就能帶回還不須還願，連外國人都風聞而來。

廣惠宮祭祀三山國王，是佳冬石光見庄的地方信仰中心，過年前因為要擴大舉辦擲筊比賽，當時曾製作高達150公分的超大筊杯，吸引媒體報導，而廟方配合元宵節團圓求平安習俗，今年特地向民間募來126個平安龜供信眾乞回，不過也打破一般得「還願」的習俗，特地在超大筊杯前寫上「不用還願」。

「不用還願」果然也吸引許多信徒跨越這個門檻，昨晚8點還沒開始，廟前就擠滿信眾，廟方說，一共募集126個平安龜，每戶認兩隻共500元，其中就有行號一出手就是認養40隻，只拿了其中數隻，共捐出30餘隻平安龜，最後共79個名額由信徒贊助出來再供其它信徒擲筊後乞回。

超大筊杯也吸引外國人風聞而來，不過因為無法待到晚上參與擲筊只能向隅，不過看到大筊杯和平安麵龜所代表的意思，仍是嘖嘖稱奇。

廟方表示，平安龜有「擲得平安龜、幸福滿載歸」之意，昨晚人潮眾多，超過原先估計，原本差點有信眾向隅，但剛好認購的信眾全數捐出的幸運插曲，整個活儀相當圓滿。

信徒張孟偉則提醒，乞得平安龜的本人要吃平安龜的頭和尾，代表有頭有尾，其他部位，再分享給家人和朋友吃。

信眾為求得平安龜，擠得廟埕水洩不通。（記者陳彥廷翻攝）

信眾依序領取所乞得的平安龜。（記者陳彥廷翻攝）

信眾求平安，擠得廟內水洩不通。（記者陳彥廷翻攝）

超大筊杯今天移入廟入擺設。（記者陳彥廷翻攝）

信眾求得平安龜，高興拍照留念。（記者陳彥廷翻攝）