已逝父贈厚紅包疑遭親戚摸走 她訴：無價回憶找誰討

一名女網友表示，父親過世前，曾留給她一包裝有一疊50元紙鈔，以及祝賀筆跡的紅包，讓她相當珍惜。（圖擷取自臉書社團「爆怨公社」）

2018-03-04 14:44

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友在臉書社團「爆怨公社」表示，父親過世前，曾留給她一包裝有一疊50元紙鈔，以及祝賀筆跡的紅包，讓她相當珍惜。未料，先前返鄉卻發覺，厚度變薄了，懷疑可能是被親戚拿走，暴怒直言，「爸爸的無價回憶，我該找誰討？」

女網友表示，上大學後，她就離開雲林老家，並定居台北，只有逢年過節才會回去。然而，近年來她發現，「放在我家、我房間裡的東西，不知不覺好像越來越少」，並以紅包為例，指出日前在整理家裡時，看著原本厚厚一疊，卻僅存11張紙鈔的紅包，「越想越賭爛」。

女網友解釋，父親18年前過世後，自己與母親便很少返回家鄉，也因屋子一直空著，「我媽就很大愛的把我家的鑰匙打了好幾份，分給她的親戚們」，那些人可以不經同意，也不必知會，就能自由進出，「導致到底我不在家時，有多少人，有誰進出過我的房間，已經不可考」。

根據女網友貼出的照片，可見一個邊緣些許剝落的陳舊紅包，上頭以略顯潦草的字跡，寫著「愛女○○：恭賀新禧；爸賀（50張）」。該女透露，這除是現在「外面很難看到的50元紙鈔」，更是「所剩不多」能「看見爸爸回憶的物品」，所以非常珍惜，忍不住抱怨，「我這個『爸爸的無價回憶』，我該找誰討？」並於末尾附上5個齜牙咧嘴表情符號。