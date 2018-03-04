推新南向 菲律賓踩線團首次到高雄燈會

菲律賓踩線團參訪佛陀紀念館。（記者葛祐豪攝）

2018-03-04 13:54

〔記者葛祐豪／高雄報導〕去年11月台灣開放菲律賓來台免簽，引起許多菲律賓旅客及旅行社的興趣，高雄市觀光局首度邀請菲律賓旅行社業者組團，來高雄燈會進行踩線之旅。

根據交通部觀光局統計，106年菲律賓旅客來台人數較105年成長率68.6％，開放免簽後，人數更比同期成長71.1％，前景看好。

高雄市觀光局去年開拓海外市場有成，港澳客來高雄住宿人數成長25.01％、新加坡成長25.76％、馬來西亞成長約19.77％、韓國成長約22.07％；亞洲其他地區國家（含越南、泰國等）更成長150.41％。

配合政府新南向政策，高雄市觀光局力邀菲律賓旅行社業者組團，在高雄燈會期間，首度到高雄進行踩線之旅。

高雄市觀光局長曾姿雯表示，5天4夜的踩線行程，讓團員欣賞高雄及台南美麗的景色，包括西子灣、旗津、義大遊樂世界、I-Ride體驗中心等知名景點，體驗高雄山海河港的美麗，菲律賓踩線團團員對高雄美食、美景，都留下深刻印象。

曾姿雯說，菲律賓旅客來高雄旅遊非常方便，華航每週有4班往返馬尼拉-高雄，只需1小時40分鐘就可抵達，加上免簽措施，菲律賓旅客只要買張機票，就能馬上到高雄觀光旅遊，是很具發展潛力的觀光市場。

為降低中國團客減少的衝擊，高雄市觀光局今年將針對新南向市場，積極行銷高雄，以「便利、平價消費、優質住宿」為口號，邀請東南亞各國組團來高雄體驗。