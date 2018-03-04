愛河國際鐵人三項 香港羅亮添、台灣郭家齊男女組金牌

香港國家隊隊長羅亮添奪下男子組總排名金牌。（圖體育處提供）

2018-03-04 13:49

〔記者方志賢／高雄報導〕2018高雄愛河國際鐵人三項，今清晨熱烈開賽，吸引日本、香港等國際選手共500多人參賽，經激烈競賽後，香港國家隊隊長羅亮添奪下男子組總排名金牌，前年奪金的台灣選手張家豪獲銀牌，高雄在地選手郭家齊與張綺文則在女子組總排名披金戴銀。

邁入第12年的高雄愛河國際鐵人三項，今在愛河水域及周邊道路舉行，參賽選手包含去年曾來參加的日本選手竹內鐵平、香港國家隊隊長羅亮添、田偉璋教練帶領的高雄市全運會代表隊等優秀選手。另康軒文教董事長李萬吉，下場競賽外也代表選手宣誓。

高雄市鐵人三項主委姜寄生表示，今年愛河國際鐵人三項賽事游泳距離為1500公尺，因應高雄燈會的水舞器材架設於水中，今年路線有所更動。從七賢國中舊校區旁出發往建國橋方向，130公尺左轉再迴轉，選手需游過七賢橋、中正橋下至地方法院前水域折返。

騎車項目為減少對市區交通的衝擊，去年起已改道中都溼地周邊，沿同盟路、建國橋、美都路等繞行6圈。路跑項目從建國橋至五福橋的愛河周邊自行車道繞行3圈。

香港國家隊選手羅亮添，2015年是亞洲排名第一的鐵人，去年4月參加2017台東普悠瑪51.5公里國際鐵人三項賽摘金。

羅亮添首度挑戰高雄愛河國際鐵人三項，在擅長的游泳率先上岸，並一路保持領先，最後以1小時53分51秒奪金。他表示高雄愛河國際鐵人三項在市區的愛河周邊進行很特別，沿線交管非常好且有許多民眾熱情加油，路線頗有挑戰性。

奪下銀牌的張家豪指出，今年參賽好手頗多，競爭很激烈，因上月底去泰國比賽時腳底磨出水泡，傷未癒且體力未恢復，比賽未能充份發揮。

就讀屏東科技大學的郭家齊，在去年摘金的鐵人好手學弟林威志從旁帶領下，游泳、自行車都有亮眼成績，跑步在前二圈保持穩定，但最後第三圈有些失速，在林威志催促陪跑逐漸拉起來，最後以2小時5分8秒封后。

騎車項目為減少對市區交通的衝擊，已改道中都溼地周邊。（圖體育處提供）