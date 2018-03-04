蘇花改新規定！機車、遊覽車、大貨車闖入開罰、記點

蘇花改通車將滿一個月，公路總局發布限制通行命令，未來違規闖入車輛不只開罰，還會加記違規點數。（記者張議晨翻攝）

2018-03-04 13:11

〔記者張議晨／宜蘭報導〕蘇花改目前只開放小型車通行，通車1個月來，常有機車族及大客車、大貨車闖入，為加強警方執法力度，公路總局3月1日依法發布限制小型車外通行禁令，除闖入車輛依法開罰900至1800元，違規車輛將記點處分，半年內記點達6點以上，吊扣駕駛執照1個月。

蘇花改蘇澳至東澳段2月5日通車，根據統計，至2月28日止，警方已開罰183件違規車輛，其中以普通重機115件最多。

由於違規闖入車輛件數多，公路總局今年3月1日，依據照「道路交通管理處罰條例」第五條規定，指定蘇花改蘇澳至東澳段限制部分車輛通行，除目前開放的小型車外，大貨車、大客車、機車一律禁止行駛，若違規闖入，除依法開罰900至1800元外，將再記違規點數1點。

限制命令公告後，蘇澳警方截至目前已在蘇花改攔查4部大型重機、1部普通重機，全依新命令開罰並違規記點。警方表示，若半年內記點達6點，將吊扣駕照1個月，呼籲民眾守法，勿行駛未開放路段。

蘇花改採分階段通車，首階段僅開放小型車，公路總局指出，限制命令將隨分階段通車後取消，呼籲民眾遵守相關規定。