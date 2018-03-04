頭前溪河濱公園新設棒球場 新竹左岸運動休憩功能再提升

竹市頭前溪河濱公園新設棒球場，左岸運動休憩功能再提升！圖為示意圖。（記者蔡彰盛翻攝）

2018-03-04 12:32

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市頭前溪河濱公園將新設簡易棒球場，左岸運動休憩功能再提升！市長林智堅持續營造優質體育環境，三年來除新設虎林棒球場、整建多所學校棒球場外，將於新竹左岸新闢標準規格棒球場，工程3月啟動，持續打造優質運動場地，提升新竹左岸運動休憩功能。另新竹市立棒球場新建工程已獲前瞻計畫核定，也將於近期啟動。

林智堅表示，頭前溪河濱公園新闢標準棒球場，面積逾1萬平方公尺，預計3月開工、年底前完工。另為提升民眾遊憩運動意願，特別增設停車空間，沿台68線旁設置215格汽車停車格，棒球場附近設有408格機車格，提升運動公園易達性。

新竹市政府將於頭前溪河濱公園內新闢棒球場，現有狗狗公園將遷至頭前溪橋下旁，改設標準規格棒球場，場內除有內野紅土區，場外也配合設置球員休息區、裁判休息棚暨紀錄台、觀眾看台區、2座牛棚等，讓球員、球迷都能盡情享受棒球。

林智堅表示，上任第一年將眷改荒廢地改造為虎林棒球場，近年則成功爭取教育部補助，改善東園國小棒球場，整建香山高中打擊練習區、西門國小棒球場；頭前溪畔目前共四座壘球場，供休閒運動使用，本次將於新竹左岸新闢棒球場，持續扎根棒球運動。

除硬體設備，市府也投入多項資源，厚植竹市棒球實力，除每年推動中小學社區社團學生棒球發展計畫與棒球扎根計畫，也辦理台日少棒錦標賽將於21日展開，為小球員累積國際賽事實戰經驗。此外，也為棒球重點學校成德高中、東園國小增聘棒球專任運動教練，系統性訓練培育球員實力。

林智堅表示，新竹左岸過去缺乏整體規劃，導致空間零碎，缺乏讓人想來的動力，出入口標示未清使民眾不知「從何處來、從何處去」；目前已完成溪州橋下改造，設置無障礙跨堤引道，將既有荒地闢建成兒童遊戲區，讓新竹左岸重新回到市民生活中；未來將改善出入口周圍環境、頭前溪橋下休憩空間改造及舊港高灘地景觀再造，規劃銜接17公里海岸，打造綿延27公里的休憩藍帶。