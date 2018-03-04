花蓮舊遠百震成危樓 今動工拆除

花蓮0206強震造成花蓮市中華路上的遠東百貨舊館變危樓，業者今派營造公司進駐拆除作業，縣長傅崐萁設案祈福工程順利。（記者王錦義攝）

2018-03-04 12:23

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮0206強震造成花蓮市中華路上的遠東百貨舊館變危樓，一樓柱子都爆裂露出鋼筋，引起當地居民恐慌要求立即拆除，縣府也發文要求遠東集團儘速拆除危樓，遠東集團雇請專業的營造公司進行拆除作業，縣長傅崐萁今早率一級主管及工程人員到現場關心，並設案祭祀，祈求工程順利，預計月底前拆除。

位於花蓮市中心精華商圈的遠東百貨舊大樓1991年2月開幕，在遠百之前大樓是「新第一百貨公司」，而百貨公司的樓上是「國際大飯店」，擁有260間客房，以及花蓮唯一的透明電梯，可鳥瞰花蓮全景，大飯店裡的「財神茶樓」、「高山青西餐廳」和「摘星酒吧」，全都是老花蓮人回憶；舊遠百在921地震後就曾傳結構不穩問題，大樓後方還有鋼樑補強結構，2009年10月遠百遷往目前和平路新址。

0206地震，舊遠百一樓許多樑柱水泥爆開，當時地震後規模五以上的餘震不斷，附近居民憂心大樓倒塌危及居住安全，還掛白布條抗議要求遠百立刻拆除大樓；縣府會同結構技師查估，發現舊遠百大樓已成危樓，且補強也無法改善，除貼上危樓的紅單，也發文令業者儘速拆除。遠百也回應將配合縣府進行拆除作業，228當天，遠東集團董事長徐旭東與土木技師到花蓮研究拆除計畫，當時強調未來原地重建的大樓將會成為花蓮縣建築好榜樣。

傅崐萁說，舊遠百拆除工作即日起開始，花蓮所有紅單危樓都拆除完畢，重建的工作將在這周展開，會以最快的效率，從救人、救災、復原到重建，讓所有鄉親得到平安的保障，也呼籲國人「行動愛台灣、牽手來花蓮」，目前花蓮所有地景、地貌都已經回復，可到這看看美麗花蓮，也希望中央提出有效的方法跟對策，來振興花蓮觀光，讓地方產業盡快復甦，希望國人一起到花蓮支持花蓮、疼惜花蓮；也感謝前總統馬英九，在這時刻到花蓮各景點，告訴大家花蓮非常的安好。