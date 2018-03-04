03/04 各報重點新聞一覽

2018-03-04 06:49

自由時報

歐盟嗆報復美關稅

全球籠罩貿易戰陰影，美國總統川普宣布對進口鋼鐵和鋁課重稅後，歐盟執委會主席容克警告，擬對美國哈雷重機、波本威士忌和Levi’s牛仔褲等領導品牌施以報復。據透露，歐盟考慮對這些價值達三十五億美元的美國商品同樣課稅廿五％，以回應川普擬實施的鋼鐵關稅。

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空污籠罩 西部一片紅

因前天元宵節各地常見鞭炮施放，昨天西半部空污嚴重到環保署成立二級應變中心因應，且空污惡夢還不會停止，環保署預報，西部地區空污不良情況將持續到明天，隨鋒面及東北季風影響後才有可能減緩，提醒民眾多加留意。

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暖心女老闆 遭員工前夫槍殺

暖心女老闆收留因家暴離婚、無處可去的女員工，竟遭女員工的冷血前夫「行刑式」狙殺報復，眉心中槍殞命！

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蘋果日報

家暴男槍斃女老闆

高雄市旗山區一家早餐店昨晨發生駭人行刑式槍擊命案。蕭姓男子懷疑前妻有小王，遷怒義助收留前妻的早餐店女老闆，竟持槍闖入店內，怒嗆女老闆：「妳很搖擺！」隨後朝對方眉心開一槍，女老闆倒臥血泊送醫不治，當時店內顧客和員工嚇得四處逃命，蕭男行兇後又朝在工作檯工作的前妻連開2槍未果，其中1槍卡彈，蕭男才離開，並在店外持槍比畫咒罵，全程約3分鐘，十分囂張。警方已掌握蕭男行蹤全力追緝中。

母辭世 蔡總統「淚在眼眶轉」

總統蔡英文母親張金鳳昨下午在子女家人隨侍下，在家中安詳辭世，享壽93歲。總統府表示，張金鳳一生簡實低調，不願麻煩他人，身後事宜一切從簡，治喪期間，除至親故舊致祭將另為安排外，不設靈堂供公開追思弔唁，不舉行公祭，並婉辭花籃輓聯奠儀；蔡總統對於各界的關心，表達感謝之意。法鼓山助念師姊說：「蔡總統神情悲戚，淚水在眼眶中打轉，忍住沒讓淚水掉下來。」

聯合報

川普引爆貿易戰 全球反撲…IMF、WTO都火了

美國總統川普日前宣布將對鋼鐵與鋁材課關稅，引起美國主要貿易國家不滿，國際貨幣基金（ＩＭＦ）和世界貿易組織（ＷＴＯ）二日皆發表聲明，強調美國總統宣布的進口限制不僅損及他國，也會對美國經濟造成損害。

天晴無風難擴散…紅害來襲 灰濛濛到明天

才一開春，空氣品質立刻拉警報。昨天從基隆至台南，西部陷入空汙「紅害」，環保署監測全台七十七站，過半四十一站達「紅色警示」，環保署為此開設第二級中央防治指揮中心，台電、中油降載減排，六十二個工業區三三四○家鋼鐵、石化等大型排放源也自主減量。環署提醒這波紅害以境內汙染為主，持續到明天鋒面報到後才可望改善。

中國時報

西半台灣陷紅害 霾吞八卦山大佛

國人歡度元宵，不巧遇到鋒面來臨前晴朗無風的天氣，加上民俗節慶大量燃放鞭炮，境內汙染物持續累積，昨日中午高達18測站PM2.5「紫爆」，全台西半部從基隆到台南，空氣品質指標（AQI）多半達到對所有族群不健康的紅害等級，連彰化縣地標八卦山大佛都「霾」沒了！

陳菊接府祕書長 可能訪美後上任

2018年底地方選舉11月登場，民進黨明天起一連三天，舉行高雄市、台南市及嘉義縣長黨內初選電話民調；據了解，在三個初選縣市完成提名，且高雄市長陳菊確定代理市長人選後，等月底訪美結束，研判她就將北上接下總統府祕書長一職。