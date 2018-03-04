週二起2波冷空氣報到 週五低溫剩11度！

今天仍屬於穩定而溫暖的天氣型態，持續在偏南風環境下，白天各地仍相當溫暖。（資料照）

2018-03-04 06:28

〔即時新聞／綜合報導〕今天仍屬於穩定而溫暖的天氣型態，持續在偏南風環境下，白天各地仍相當溫暖，高溫普遍都在26、27度以上，中南部及宜蘭高溫更達31、32度，不過早晚還是略有涼意，各地低溫約18到23度，日夜溫差較大，請留意日夜溫度的變化。

中央氣象局預測，今天各地大多為多雲到晴，僅東半部和各地山區有零星降雨，其中山區的部分在午後這段期間降雨機率較為偏高，若要前往山區活動請多留意。

本週天氣將有明顯的轉變，預計將有兩波冷空氣南下影響台灣，有再度回到冬天的感覺。週二、三（6日、7日）受到東北季風影響，北台灣清晨夜晚的低溫將下降至15、16度，白天高溫也只有20度上下，整天都頗有涼意，至於其他地方的溫度也會下降。週五、六（9日、10日）在東北季風或大陸冷氣團影響下，中部以北及東北部低溫將下探至11到14度，南部及花東則約16、17度。

空氣品質方面，今天北部、竹苗空品區、馬祖及金門為「紅色警示」等級；中部及雲嘉南空品區為「橘色提醒」；高屏空品區及澎湖為「普通」；宜蘭及花東空品區為「良好」。

另外氣象局提醒，明天之前西半部地區及澎湖、金門、馬祖容易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請注意路況，搭機、搭船請注意航班資訊。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 29 21 ~ 30 24 ~ 30 22 ~ 28

今天各地大多為多雲到晴，僅東半部和各地山區有零星降雨。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）