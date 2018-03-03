台北燈節踩街大遊行 重慶北、環河南路壅塞

2018-03-03 18:22

〔記者黃建豪／台北報導〕台北燈節踩街大遊行登場，舉辦場地所在的西門町與北門廣場周邊交通管制，中華路、成都路都封路，直到晚間9點後才解除，周邊替代道路出現擁擠車潮。

台北市交控中心主任王耀鐸指出，實施道路管制以來，以忠孝西路二段、環河南路往北、重慶北路往南，博愛路往北，康定路近遊行路線南側車量較多，但各路口都派有員警疏導，並讓路口保持淨空，原則上沒有太大問題。

交通警察大隊指出，燈節踩街遊行管制範圍，從3月3日下午1點至晚間9點，管制中華路、開封街、武昌街、洛陽街、漢口街、峨眉街、延平南路；下午5點至晚間9點，則擴大管制成都路、康定路、衡陽路，並於中華路與愛國西路口管制往北、西寧南路與忠孝西路口管制往南、昆明街與長沙街口管制往北。

期間若交通狀況過於壅塞，還會視情況設置彈性交通管制點，包含環河南路與漢口街、康定路與內江街、康定路與桂林路、桂林路與中華路、愛國西路與中山南路、中山南路與忠孝西路及鄭州路與塔城街。

交通大隊說，閉幕及遊行活動期間，忠孝西路及中華路周邊道路預計會壅塞，建議民眾改道，東西向建議改行民權東西路、民生東西路、市民大道及和平東西路；南北向建議改行建國南北路、新生南北路、中山南北路及環河南北路；中興橋及忠孝橋進城方向車輛，建議改行華江橋及台北橋。