中國祭惠台31措施 台泥董座霸氣回應：不擔心人才被搶走

2018-03-03 18:34

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校園徵才今天（3日）登場，對於中國祭出「惠台31項措施」，台灣水泥集團董事長張安平受訪時表示，一個公司競爭人才不只是跟中國競爭，只要公司給出的條件夠、希望夠，「我想我們的心意應該是夠的」，「不擔心會被搶走人才」，最近重新檢視企業團薪資待遇，絕對有競爭力。

張安平表示，國際競爭力是勢必要走的路，人才要國際化，具備國際觀，對不同國家的經濟發展要有基本認識，台泥企業團內部目前加強語言訓練，台泥企業團絕對會往外走，所招募的人才，也會跟著往外走。以台灣企業來講，如果不能夠給員工一個可以看到成長的未來，當然台灣人才會出走，相反的，一個公司可以看到未來，可以往前走的話，人才不僅不會出走， 國際人才也會進來。

台泥國際總經理辜公怡也在徵才第一線，他表示，工業是一個國家的基礎，台泥的工作環境相對穩定，在台灣已經70多年歷史，有穩定的獲利，給員工的福利不遜於科技業，目前更著重國際化與綠能人才，綠能是響應政府政策。

台泥表示，企業團擴大投資綠能及環保事業，將自台大校園徵才博覽會起，啟動2018年度人才招募計畫，招募對象鎖定AI、大數據及循環經濟所需跨領域人才，涵蓋資工、環工、機械、電機、化工、企管、財務等科系，除了儲備幹部是百萬年薪起跳，職場新鮮人起薪也有年薪70萬的待遇。

富邦金控人資長陳昭如也喊話說，大家要對自己保持信心，就金融業而言，起薪相較中國仍有一定的競爭力，管理階層的待遇，台灣還是比較好，就儲備幹部而言，碩博士年薪未來也有百萬元以上的水準。