驗收過關！ 左營舊城「見城館」4日起試營運

左營舊城見城館3月4日起試營運。（記者王榮祥攝）

2018-03-03 19:12

〔記者王榮祥／高雄報導〕費時2年籌畫的左營舊城「見城館」，今天經文化部長鄭麗君、高雄市長陳菊驗收後正式啟動，3月4日起將以試營運模式開放參觀，讓民眾透過最新的AR、VR科技，與變化多端的大型舊城模型，帶領民眾身歷其境、重回左營舊城歷史場域。

高市文化局說明，見城館為全國首座高度運用科技互動的文史展示館，共分為9大展區，1樓有城在台灣、舊城尋寶、鳳山縣城的演變、穿越時空見城，2樓為時代流轉中的鳳山縣城、大事記年表、文獻舊城、映像舊城、我們的舊城。

其中，運用50組垂直升降動態模型、以8分鐘演繹舊城300年風華的舊城模型，是見城館的經典。

文化部長鄭麗君、高雄市長陳菊，今偕同立委劉世芳、高市議長康裕成與左楠區多位市議員，一同體驗見城館的各項設備，同時瞭解左營舊城未來方向。

鄭麗君對於高雄市政府在見城計畫的執行成效表示肯定，對見城館的規劃內容也認為很完整，陳菊則大力感謝文化部對高雄的支持，強調這麼重要的文史計畫若沒有文化部力挺，地方政府很難推動。

見城計畫主要推手、高市副市長史哲強調，見城計畫不只是高雄、也是全台首見大型古城復舊計畫，不但復原歷史跟古蹟，也會為高雄創造觀光、影劇、教育等多元價值。