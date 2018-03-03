東勢新丁粄節踩街 森巴舞群熱情洋溢鬧街頭

受邀的國外森巴舞蹈團體裝扮色彩繽紛，成為目光焦點。（記者李忠憲攝）

2018-03-03 18:36

〔記者李忠憲／台中報導〕東勢新丁粄節今天進入第2天，重頭戲的踩街活動由15個國內外踩街團體擔綱，讓東勢市區街頭熱鬧非凡，而國外森巴舞蹈團體熱力演出，更成為眾人注目焦點。明天是新丁粄節最後一天，民眾不妨前往感受。

今天早上10點，東勢新丁粄節「歡慶踩街」活動從東勢國中出發，在東勢區長徐佩鈴等人帶領下，活動開始。許多民眾得知消息，扶老攜幼在遊行行經路線街道兩旁等待表演，十分熱鬧。

活動以國外邀來的森巴舞團打頭陣，進行精彩的異國風情熱歌熱舞，讓東勢街頭熱鬧非凡，另外，也有在地舞團帶來彩帶舞、學校扯鈴隊、鼓陣、旗陣，社區媽媽及志工齊心合力打造象徵添丁的「送子鳥」主題花車，更有多個社區長輩巧扮古裝，還原當年的客家生活。隊伍最後走到客家文化園區，進行滙演。

東勢區長徐佩鈴說，希望藉由國內外創作表演團隊展現的藝術氣質，結合東勢客家新丁粄的地方節慶歡樂氣氛，可將「踩街藝術文化」精彩融入東勢特有的環境生態、人文精神中，讓在地的藝術呈現專業化、國際化，成為台中藝術文化新亮點。

民眾陳小姐說，能在東勢看到這麼高水準的踩街表演，十分難得，希望往後年年能舉辦，讓東勢越來越熱鬧。