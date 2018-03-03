新竹縣游泳館 更換廠商重新開張

2018-03-03 18:57

［記者黃美珠／竹北報導］因為合約更換而短暫停止營運幾個月的新竹縣游泳館今天重新開張了！由遠東鐵櫃鋼鐵廠（股）公司接手營運。縣府表示，新的營運團隊在雙北、新竹縣市都有承包游泳館的專業經驗，縣長邱鏡淳親自主持啟用儀式，希望鄉親多多運動，也希望游泳館的重新營運，能讓愛運動的鄉親又多了1個運動場所的新選擇。

縣府表示，接手經營新竹游泳館的業者，另外也有承包過台北市中正、大同國民運動中心、新北市新莊、三重國民運動中心、新竹市新科國民運動中心、或是明新科技大學游泳館，是1家具有體育運動專業能力、又具規模的團隊公司。

新竹縣游泳館的泳池設施，除有50公尺國際標準池、25公尺溫水游泳池、兒童戲水池、水療Spa池、維琪浴、雨簾外，也有健康步道、男女蒸氣室、烤箱等，平時也提供學校游泳的體育課程使用，還可以培訓游泳選手，開辦救生員證照班課程、專業舞蹈證照課程等。

在團體課程服務方面，業者安排有有氧舞蹈、飛輪有氧、瑜珈、中東肚皮舞、街舞、流行MV舞蹈、兒童專業舞蹈、多元兒童冬夏令營等。

為了慶祝啟用，今天泳池從清晨5點到深夜10點讓鄉親免費暢游。

縣府教育處表示，新竹縣游泳館去年12月底跟原來的營運廠商合約到期。為了整理環境和盤點、移交相關財產，才會短暫停止營運，直到今天才重新開張。