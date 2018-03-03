最閃鬧元宵！西嶼外垵漁火不滅 LED燈廊助陣

西嶼外垵漁港停泊漁船，自元宵起一連3天漁火不滅。（記者劉禹慶攝）

2018-03-03 18:15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖本島最西端的西嶼外垵村，每年元宵節最富盛名就是漁火不滅，停泊在外垵港的漁船，自元宵起一連3天漁火齊亮，照亮整個村里，今年更融入最新科技，布置LED炫光燈廊，在傳統與創新中求新求變！

西嶼外垵元宵慶典活動，以信仰中心溫王宮為主軸，外垵港是澎湖重要衛星漁港，船隻多，噸位數也較重，自元宵節起，停泊在港區內的120艘漁船船主，同步點亮漁火，象徵「光明在望」或「添丁」，港區漁火通明，成為海上燈會；陸地上今年則新增一道LED燈廊，讓民眾徜徉在五光十色絢麗的視覺感官享受。

另外，西嶼外垵國小也是傳統競技龍、舞獅代表隊，元宵節也受邀在廟前表演。而外垵漁港是澎湖重要衛星漁港，外籍漁工人數居全澎湖之冠，長期在異鄉打拚的遊子們，遇到重大節慶，也用保麗龍片等回收品，製作出精美的龍、鳳、虎、豹4獸道具，融合電子武轎的熱音伴奏，招搖巡迴外垵漁港，融入異國文化。

此外，馬公文澳祖師廟也推出6500年烏木特展，搭配燈節裝飾、園遊會攤位、表演活動及擲筊助興，人潮也相當多；至於澎湖開台天后宮除了平安橋大排長龍，也在廟埕放置許願池，只要民眾能將10元硬幣投在玻璃製作的許願八卦台上，就能獲得金錢龜一隻，民眾也趨之若鶩。