華航台大校園徵才 今年預計招募100位機師

2018-03-03 18:09

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華航空今年度首場校園招募活動，於今日在台灣大學就業博覽會展開，華航表示，近年引進全新機隊波音777及空中巴士A350，其中10架波音777已全數交機，14架A350預計於今年10月交付完畢；配合機隊營運需求，今年度將招募100名機師（40名培訓），為各機隊增添新血，除今日於台大就業博覽會招募外，接下來將陸續至全台7所大專院校，舉辦機師招募活動。

華航區域航線，包含香港、大阪、上海及首爾等，還有歐洲、北美及澳洲航線，陸續都要以全新機隊執飛，並持續拓展航網與增加航班，因此，今年將積極延攬優秀人才加入華航機師行列。今日台大校園招募活動，現場由華航現役機師談飛行生涯，分享從報考面試、受訓過程、上線飛行等實戰經驗；後續將至清華大學、台灣科技大學、成功大學、師範大學、交通大學、中山大學等校園舉辦機師招募活動。

想成為華航培訓機師，須具2年內有效的多益（TOEIC）750分，（聽力400分/閱讀350分）以上、托福（TOEFL）iBT測驗83分（聽力21）以上，或雅思（IELTS）5.5級分以上的成績單。通過各階段考試且錄取的培訓機師，將由華航出資送往專業飛行學校，接受10至12個月的基礎飛行訓練，之後再進行為期12個月的民航前置訓練及機種訓練；經過約2年的訓練考核，即成為合格副機師，屆時平均月薪約可達新台幣22萬元。