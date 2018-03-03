「花在彰化」今閉幕 16天遊客破125萬

2018花在彰化為期16天活動，創造125萬人次遊園，今日下午舉行閉幕。（記者陳冠備攝）

2018-03-03 17:32

〔記者陳冠備／彰化報導〕全台唯一標榜白天賞花海、晚間看花燈的「2018花在彰化-富貴來福鬧春宵」活動，今日下午3點在溪州公園舉辦閉幕式，經過16天展期，遊客人次突破125萬，成為今年春節觀光旅遊單一景點最受歡迎的地區，再奪「走春王」頭銜。縣長魏明谷表示，這是彰化縣的榮耀，也是縣政團隊努力的成果，感謝大家的熱情參與，期待明年再相會。

今年花在彰化活動首度結合燈會，將活動從白天延伸到晚上，園區內外布置上萬盞燦爛奪目的LED燈與傳統花燈，將溪州公園點綴成花海燈林的意象，獲得熱烈回響，從初一到十六總共吸引超過125萬人次前來觀賞，輕鬆打破去年70萬人次記錄。

魏明谷說，感謝全國鄉親對於彰化縣花卉的支持，來到溪州公園旅遊，實踐春節走春夜觀光，創造夜經濟的可能性，往後每年縣府團隊也會將花在彰化活動主題進行創新，期許呈現不一樣的旅遊特色給國人，期待明年再相會。

立法委員洪宗熠表示，2018花在彰化活動是歷年來入園參觀人數最多的一次，這次設計白天賞花，晚上看花燈，讓民眾有耳目一新感受，今晚是最後一夜，還未賞燈民眾請趕快來，錯過就要等明年了。