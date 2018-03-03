yes123調查 社會新鮮人盼起薪31824元

yes123今天公布調查，社會新鮮人盼起薪3萬1824元。（記者廖千瑩攝）

2018-03-03 16:51

〔記者廖千瑩／台北報導〕根據yes123求職網的調查顯示，有高達9成7（97.1%）的畢業生想要「先就業」，續創7年以來的新高；相較之下，選擇「再進修」的僅佔2.9%；而畢業生對首份正職工作的「月薪期望值」，平均落在3萬1824元，比起去年的3萬1284元，增加了540元，換算下來，增幅是1.7%。

yes123求職網今天公布「應屆畢業生求職與校園徵才季調查」，結果顯示，有高達9成7（97.1%）的畢業生想要「先就業」，比例遠高於想再進修者，再進一步交叉分析觀察，其中準碩博士的「研究所」畢業生，先就業的比例是98.2%；至於大學部的「非研究所」畢業生，比例則為96.7%。

由yes123求職網調查發現，對今年的應屆畢業生而言，選擇第一份工作時，在可複選狀況下，主要考量會有：「薪資」（46.6%）、「公司福利」（43.4%）、「符合興趣」（41.9%），以及「公司或行業未來前景」（33.3%）、「學以致用」（29.3%）；其次的考量還有：「職務的發展性」（24.4%）、「未來調薪的幅度」（22.3%）、「離家近」（20.8%），以及「獎金或分紅」（19.7%）、「公司規模」（18.9%）。

對於首份正職工作的「月薪期望值」，平均落在3萬1824元，比起去年的3萬1284元，增加了540元，換算下來，增幅是1.7%。

不過yes123求職網發言人楊宗斌憂心預估，從過去幾年來的期望值觀察，像大前年是3萬1217元，前年落在3萬1538元，恐怕在畢業生心中，已形成3萬塊出頭的「起薪天花板」：初入台灣職場，新鮮人不敢奢望能拿到更高的月薪。