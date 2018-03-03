點亮台江！ 大廟興學元宵燈會濃濃年味

現場民眾共同在海尾朝皇宮，搓湯圓賞平安燈共度元宵。（記者邱灝唐攝）

2018-03-03 16:55

〔記者邱灝唐／台南報導〕歡慶元宵迎新春，台南市海尾朝皇宮、社大台江分校特別花費半年時間，以台江文化為主題，鼓勵400多位國高中小的同學，創作大廟興學平安燈，並於昨晚一起在廟埕搓湯圓、烘甜粿，更有社大薩克斯風班學員現場吹奏台灣民謠，歡慶在地的上元平安燈會。

參與志工石明娟說，與先生、兒子一起來參與大廟興學平安燈會暨元宵音樂會，非常熱鬧，更透過一起搓湯圓，想起小時候都是從原料「粿切」開始，但是現在的小孩連原料怎麼製作都不知道，這個活動讓大人小孩都能體驗相當有意義。

被勾起回憶的還有朝皇宮委員黃進南；他說，小時候媽媽在用柴火燒飯時，兄弟姊妹會用竹子插著年糕，一邊顧火一邊烤，即使年糕掉在地上了，很珍惜的拿起來吃，這次能跟一群小朋友烤來吃，兒時記憶一時湧現。

參與活動的民眾也不乏「大手牽小手」，爸爸翁育民帶2個女兒出席，強調有別於其他地區，台江大廟興學的元宵平安燈會能感受濃厚過節氣氛，搓湯圓、烤年糕再伴隨薩克斯風樂曲傳統又溫馨；帶著雙胞胎兄弟的戴媽媽也來看兒子創作的彩繪平安花燈，並透過烤年糕、烤棉花糖，一邊聽著薩克斯風，陪著孩子一起在大廟重溫濃濃的元宵氣氛，十分感動。