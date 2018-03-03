桃園市灰濛濛一片 空污影響到下週

空氣品質不佳，市區一片霧濛濛。（記者魏瑾筠攝）

2018-03-03 16:31

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕全台空氣品質拉警報！桃園市桃園區、中壢區、龍潭區空氣品質監測今天早上達紅色等級，其中又以桃園站空氣品質監測數據最高，空氣品質指標AQI達161，天空與街景灰濛濛一片，桃園市政府發出訊息，提醒民眾外出配戴口罩，減少戶外活動。

因整體空氣品質不佳，桃園市今天也緊急設第二級防制指揮中心，由桃園市政府環境保護局長沈志修指揮應變，沈志修表示，全市自昨日晚間開始空氣污染物PM2.5濃度快速升高，導致今天上午8點起空氣品質自動測站污染物濃度持續升高，包括桃園、觀音、平鎮、龍潭、中壢等測站AQI都大於150，大園測站則是大於100。

沈志修表示，經專家預測，此次惡化預計持續3天，於5日下午大氣狀況開始逐漸改善，可望於6日解除本次空氣惡化，環保局已通報排放量前50％的36家工廠要求加強防制設備操作及檢視是否異常，並分析檢核11家大廠CEMS監測數據，監測數值無異常排放情形。

同時針對營建工程通報惡化區域的周邊180家工廠，要求施工者加強物料覆蓋、灑水等防制措施，環境清潔稽查大隊也出動4部洗街車於桃園、中壢及平鎮等區域，執行加強洗掃作業。

沈志修提醒，空品紅色、橘色警示等級對一般人及敏感族群易造成影響，尤以有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人影響更甚，建議減少體力消耗活動及戶外活動並減少燃放炮竹，外出建議配戴口罩，確實做好防護準備。